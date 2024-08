Incêndio destrói área de mata mantida por grupo de voluntários na Zona Sul de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 21/08/2024 - 09h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h21 ) ‌



Uma mata pegou fogo na tarde desta terça (20) no Jardim Nova Aliança, Zona Sul de Ribeirão Preto. Segundo moradores, a mata conhecida como Floresta Nova Aliança, era mantida por um grupo de voluntários. O incêndio começou por volta das 13h30; equipes da Guarda Civil Metropolitana e do Corpo de Bombeiros ajudaram a combater as chamas.

*Reportagem exibida em 20/08/2024.

