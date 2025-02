Incêndio de grandes proporções atinge galpão industrial no Limão, na zona norte de São Paulo Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 12/02/2025 - 20h40 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h58 ) twitter

Um galpão industrial no bairro Limão, na zona norte de capital paulista, foi tomado por um incêndio de grandes proporções. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local com 13 viaturas, e avaliam os riscos. Ainda não informação sobre vítimas ou feridos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.