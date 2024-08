Incêndio de grandes proporções atinge casas em São José Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/08/2024 - 08h37 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h50 ) ‌



Um incêndio de grandes proporções atingiu várias casas no bairro Serraria, em São José, na Grande Florianópolis. Moradores tentaram conter as chamas com baldes de água antes da chegada dos bombeiros. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas informações preliminares indicam que o fogo começou em uma das residências e rapidamente se espalhou. Os bombeiros utilizaram cerca de 50 mil litros de água para controlar o incêndio, um trabalho que levou aproximadamente 30 minutos. Um homem teve dificuldades respiratórias após inalar fumaça.

