Incêndio de grandes proporções atinge canaviais em Igarapava, interior de São Paulo
23/07/2024 - 15h17 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h10 )



Um incêndio de grandes proporções atingiu vários canaviais em Igarapava, no interior de São Paulo. As chamas já foram controladas. a fumaça densa assustou os moradores da região. O fogo teve início em dois canaviais e se alastrou de forma rápida. De acordo com a Defesa Civil, o incêndio pode ter sido criminoso. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja, de perigo, para a região por causa da baixa umidade do ar. O governo do estado de São Paulo intensificou ações de combate a incêndios em vegetação nessa época mais seca do ano. Ferramentas tecnológicas estão sendo utilizadas para uma ação mais precisa, inclusive de prevenção, como drones e satélites, por exemplo. O porta-voz da Defesa Civil do estado paulista, tenente Maxwel de Souza, explica o assunto.

