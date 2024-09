Incêndio criminoso devasta área equivalente a 200 campos de futebol e gera multa milionária Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/09/2024 - 08h05 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dois homens foram multados em cerca de um milhão de reais por causarem um incêndio de grandes proporções no estado, configurando crime ambiental. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo, iniciado durante uma tentativa de limpeza de terrenos às margens da BR-267, se alastrou rapidamente, devastando uma área equivalente a duzentos campos de futebol. A operação para controlar as chamas contou com o apoio de brigadistas e levou cerca de dez horas.

Os responsáveis, de 40 e 54 anos, foram multados em mais de quinhentos mil reais cada um e, além da penalidade financeira, podem enfrentar até quatro anos de prisão.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=yjgsC0cDwWs

👉 https://www.youtube.com/watch?v=0Y-385YrSv8

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=zsJChVNkRcM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #minasgerais

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.