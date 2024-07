Incêndio consome prédio da OAB em Brasília; bombeiros afirmam que não há vítimas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 27/07/2024 - 11h12 (Atualizado em 28/07/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na manhã deste sábado (27), um incêndio atingiu o prédio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), localizado no Setor de Autarquias Sul, na área central de Brasília. Uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalha para controlar as chamas. Helicóptero da Polícia Civil foi utilizado para resgatar pessoas que estavam dentro do edifício. O fogo teve início no auditório localizado no terceiro andar, que passa por obras de melhorias. Segundo os bombeiros, não há vítimas.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.