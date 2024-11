Incêndio com caminhão causa congestionamento na BR-101; atualizações ao vivo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 11h16 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O trânsito na BR-101, na Grande Florianópolis, está completamente parado devido a um incêndio que atingiu um caminhão na pista. A situação gerou um grande congestionamento e causou impactos no fluxo de veículos. A repórter Daniela Ceccon traz os detalhes sobre o ocorrido e as possíveis causas do incêndio. Motoristas que seguem pela rodovia devem ficar atentos, pois a liberação total da via pode levar mais tempo. Acompanhe a situação atualizada e as orientações para quem está na região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.