Incêndio atinge uma casa numa área escolar na zona norte de São Paulo
27/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h47 )



Na manhã de hoje (26), um incêndio ocorreu numa residência ao lado de uma escola na região de Pirituba, zona norte de São Paulo. O helicóptero da RECORD sobrevoou o local e registou as chamas altas a consumir o telhado do imóvel. As imagens mostraram pessoas a sair da casa enquanto uma coluna densa de fumo se formava. Os homens do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para combater as chamas. A área foi isolada devido à presença intensa de fumo e pela proximidade das aulas na escola adjacente.

