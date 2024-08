Incêndio atinge pizzaria no centro de Ituiutaba e danifica estrutura e fiação elétrica Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 12h12 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em Ituiutaba, uma pizzaria localizada na Avenida 31, no centro da cidade, foi atingida por um incêndio que começou por volta das 19h. O fogo teve início em um monte de madeira utilizado como lenha para os fornos do estabelecimento e se espalhou rapidamente, danificando parte da estrutura do comércio e a fiação elétrica.

Devido à intensidade das chamas, o trânsito na avenida foi interditado para permitir o trabalho dos bombeiros, que utilizaram um caminhão de combate a incêndio e empregaram 2 mil litros de água para apagar o fogo. A situação também exigiu o apoio da CEMIG para controlar a fiação elétrica rompida que caiu na rua. Uma van estacionada na garagem também foi parcialmente afetada, mas o incêndio na parte traseira foi controlado.

Os danos foram significativos, afetando tanto os muros externos quanto as paredes internas da pizzaria, mas felizmente ninguém ficou ferido durante o incidente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=55h5VESSWEE

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=FxS1BBC-mrQ

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Sahpgqr8iSE

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #ituiutaba #incêndio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.