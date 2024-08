Incêndio atinge Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio de grandes proporções atinge, desde domingo (18), o Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais. O fogo está destruindo a vegetação, na região central do estado. O parque foi fechado nesta segunda-feira (19) e não há previsão de reabertura. Por causa do tempo seco, as chamas se alastraram rapidamente. Mais de 40 brigadistas tentam combater a queimada. A suspeita é que o incêndio na região seja criminoso.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.