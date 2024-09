Incêndio atinge imóveis em Morro de São Paulo, na Bahia Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/09/2024 - 21h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h08 ) ‌



Em Morro de São Paulo, litoral da Bahia, um incêndio fez pessoas usarem baldes para tentar apagar o fogo. Quem estava no local se mobilizou para conter as chamas com água do mar. Formando uma fila para fazer os baldes chegarem aos imóveis atingidos. As autoridades foram acionadas logo após o início do incêndio, mas o corpo de bombeiros chegou ao local cerca de uma hora e meia depois, pela dificuldade de chegar ao distrito, que é muito procurado por turistas. Apesar disso, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio são investigadas.

