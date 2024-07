Incêndio atinge fábrica de tecidos no centro de São Paulo

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Um incêndio atingiu uma fábrica de tecidos no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo. As chamas começaram durante a madrugada deste sábado (6), após explosões violentas. O incêndio se espalhou para uma casa com moradores e outra fábrica próxima. O Corpo de Bombeiros teve dificuldades para controlar o fogo devido aos materiais inflamáveis presentes. Não houve feridos, mas por precaução a energia elétrica foi cortada na rua e os moradores foram evacuados até a situação ser considerada segura.

