Incêndio atinge comunidade no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/11/2024 - 12h15 (Atualizado em 23/11/2024 - 02h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio atingiu uma comunidade no Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo, nesta sexta (22). Sete equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conter as chamas. Imagens mostram o trabalho das equipes no local. O incêndio está controlado, mas ainda há fumaça devido a focos remanescentes.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.