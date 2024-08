INCÊNDIO ATINGE ÁREA DE VEGETAÇÃO DO AERPORTO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 28/08/2024 - 17h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h30 ) ‌



Matéria exibida no dia 27/08/2024

AGORA A GENTE FALA DO FOGO PERTO DO AERORPOTO DE GOIÂNIA. VOOS COMERCIAIS NÃO FORAM AFETADOS. MAS A ÁREA ONDE FICAM JATINHOS, AVIÕES PEQUENOS E TAXIS AÉREOS CHEGOU A SER FECHADA. OS PASSAGEIROS FORAM LEVADOS PARA OUTRO LUGAR. EQUIPES DO PRÓPRIO AEROPORTO E BOMBEIROS TRABALHAM NO COMBATE AS CHAMAS. ATÉ O CANTOR LUAN PEREIRA, ATUAL SENSAÇÃO DA MÚSICA SERTANEJA, FOI AFETADO POR CAUSA DA QUEIMADA.

