Incêndio atinge área de comércio em Morro de São Paulo, na Bahia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 11/09/2024 - 11h45 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio atingiu vários estabelecimentos comerciais em Morro de São Paulo, na Bahia. A maioria dos pontos afetados era composta por restaurantes. A região recebe mais de 400 mil turistas anualmente. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Os bombeiros controlaram as chamas.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.