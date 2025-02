Incêndio atinge a Câmara Municipal de Salvador (BA) na tarde desta segunda (24) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/02/2025 - 23h24 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h11 ) twitter

Um incêndio atingiu a Câmara Municipal de Salvador no início da tarde desta segunda (24). O fogo começou no teto do prédio e se espalhou rapidamente. No momento, acontecia a posse de dois vereadores suplentes, que teve que ser suspensa para que todo o imóvel fosse esvaziado. As chamas foram controladas pelos bombeiros e ninguém ficou ferido. A suspeita é de que o incêndio tenha começado em um aparelho de ar-condicionado.

