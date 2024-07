INCÊNDIO: apartamento em Uberlândia pega fogo | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Um apartamento no 11º andar de um prédio na Rua Oscarina Cunha Chaves, Bairro Patrimônio, em Uberlândia, pegou fogo na manhã de segunda-feira (3). As chamas destruíram a sala e a cozinha do imóvel. Um cachorro foi resgatado pelos bombeiros.

O prédio foi isolado e a Defesa Civil acionada para avaliar os danos à estrutura. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=88XCVyjTIOo

👉 https://www.youtube.com/watch?v=th1SWZTutDA

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=kNhjQTuz2xo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #incêndio #apartamento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.