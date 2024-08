Inaugurado há três meses: Viaduto do Guaramirim tem trânsito interditado até sexta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/08/2024 - 08h25 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h37 ) ‌



O trânsito na região norte de SC sofreu uma mudança significativa com a interdição do viaduto do Guamiranga, inaugurado há apenas três meses. A interrupção no tráfego, prevista para durar até sexta-feira (09), afeta motoristas e moradores que utilizam essa via. O repórter Mikael Melo traz os detalhes ao vivo, explicando os motivos da interdição e como os condutores devem se adaptar às novas rotas e desvios durante este período. A prefeitura está trabalhando para resolver a situação e garantir a segurança e fluidez do trânsito na área. Fique atento às atualizações e planeje seu trajeto com antecedência para evitar transtornos.

