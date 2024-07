Inadimplência em Uberlândia apresenta queda, mas segue em nível preocupante | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Uberlândia registra redução de 0,93% no número de inadimplentes em maio: De acordo com dados da Serasa Experian, o número de pessoas com contas atrasadas na cidade diminuiu de 322.644 em abril para 319.630 em maio de 2024. Apesar da leve queda, o índice de inadimplência ainda é alto, com 45% da população enfrentando dificuldades para quitar suas dívidas.

Comparação com 2023: A análise também revela que a inadimplência em Uberlândia está 0,49% menor do que em maio de 2023, quando 321.204 pessoas estavam inadimplentes.

Dívidas e perfil dos devedores: Em média, cada devedor em Uberlândia possui uma dívida de R$ 6.379, o que totaliza um montante de mais de R$ 2 bilhões a ser pago. As principais responsáveis por essa inadimplência são as empresas de cartões de crédito, que concentram 28,3% das dívidas.

Apesar da leve melhora, o cenário ainda é preocupante: É importante destacar que, mesmo com a redução no número de inadimplentes, a situação ainda é crítica em Uberlândia. A parcela significativa da população com contas atrasadas e o alto valor médio das dívidas indicam a necessidade de medidas para auxiliar os devedores e promover a retomada da economia local.

