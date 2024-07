IMPRUDÊNCIA É MATO: MORADORES DO SETOR GRAJAÚ PEDEM SINALIZAÇÃO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 22/07/2024 - 13h51 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h27 ) ‌



Materia exibida no dia 19/07/2024

MORADORES E COMERCIANTES DO SETOR GRAJAÚ, REGIÃO SUDOESTE DE GOIÂNIA, RECLAMAM DA FALTA DE SINALIZAÇÃO EM UMA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO BAIRRO ALÉM DE ABUSAR DA VELOCIDADE, COM FREQUÊNCIA, OS MOTORISTAS ANDAM NA CONTRAMÃO O RESULTADO SÃO MUITOS ACIDENTES E MORTES.

