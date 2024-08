Imprudência é a principal causa de acidentes na BR-101, em Campos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 07/08/2024 - 17h30 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h22 ) ‌



A alta taxa de incidência de acidentes na BR-101, no interior do estado do Rio de Janeiro é cada vez mais preocupante. De acordo com especialistas em trânsito, uma das principais causas das colisões na rodovia mais movimentada da região são as imprudências.

