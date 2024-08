Implantes dentários e autoestima: Dr. Osteto fala sobre essa revolução Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 13/08/2024 - 19h47 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h49 ) ‌



Hoje no programa, abordaremos um tema que tem o poder de transformar vidas e restaurar a confiança no sorriso: os implantes dentários. Para nos esclarecer sobre esse procedimento revolucionário, contamos com a presença do Dr. Salomão Osteto, especialista em Implantodontia. Dr. Osteto explicará como os implantes dentários não apenas devolvem a função dos dentes perdidos, mas também ajudam a recuperar a autoestima dos pacientes. Com uma técnica que evolui constantemente, os implantes dentários são uma solução eficaz para muitos problemas odontológicos. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre essa tecnologia que tem mudado a vida de muitas pessoas.

