Impasse no bairro Menino Deus: moradores reclamam da poda excessiva de árvores Aclr|Do canal Record RS no YouTube 26/10/2024 - 10h55 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h12 )

As podas de árvores no bairro Menino Deus estão incomodando os moradores, que se queixam da falta de sombra depois do trabalho dos técnicos e do prejuízo à natureza.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.