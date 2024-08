Impactos no trânsito: Casan inicia obras para nova rede de esgoto em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/08/2024 - 09h07 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h40 ) ‌



Segunda-feira (05), a Casan dá início às obras para a implantação da nova rede de esgoto em Florianópolis, especificamente na região do bairro Saco Grande. Essas obras são parte de um projeto de melhoria na infraestrutura da cidade, mas trarão impactos significativos no trânsito local. O repórter Gabriel Prada traz todas as informações sobre como as obras vão afetar a movimentação de veículos e quais rotas alternativas estão disponíveis para minimizar os transtornos.

