Impacto dos nevoeiros em Florianópolis: aeroporto registra dia de pistas vazias
19/08/2024 - 19h27 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h23 )



Nos últimos dias, nevoeiros têm coberto várias cidades de Santa Catarina, e Florianópolis não é exceção. O impacto dessa condição do tempo foi significativo no Aeroporto de Florianópolis, que enfrentou um dia de pistas quase vazias e diversas alterações em voos. A baixa visibilidade causada pelos nevoeiros comprometeu as operações aéreas, resultando em atrasos e cancelamentos. Arliss Amaro traz todas as informações atualizadas. Confira.

