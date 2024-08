Impacto da Inteligência Artificial nas eleições de 2024 gera debates sobre desinformação Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/08/2024 - 09h27 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h42 ) ‌



A inteligência artificial (IA) está se tornando cada vez mais presente em nosso cotidiano e, com a proximidade das eleições de 2024, sua influência no processo eleitoral está gerando debates e preocupações. A IA pode analisar grandes volumes de dados sobre hábitos, preferências e comportamentos dos eleitores, permitindo uma personalização avançada das interações nas redes sociais e outras plataformas digitais. No entanto, essa tecnologia também apresenta desafios significativos, especialmente com o surgimento das deepfakes – imagens, vídeos e áudios falsos criados por algoritmos que podem parecer extremamente realistas.

Essas técnicas avançadas de manipulação digital podem ser usadas para disseminar desinformação durante a campanha eleitoral, exigindo uma vigilância rigorosa da Justiça Eleitoral para garantir a integridade do processo. Com a IA moldando como trabalhamos, nos relacionamos e tomamos decisões, é crucial encontrar um equilíbrio entre aproveitar seus benefícios e preservar valores humanos fundamentais.

‌



