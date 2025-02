Imóvel de Luciana Gimenez em SP vai a leilão nos EUA com lance inicial de R$ 23 milhões Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 21/02/2025 - 17h13 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h18 ) twitter

Pechincha milionária! A cobertura triplex que Luciana Gimenez tinha com o ex-marido em São Paulo foi a leilão nos Estados Unidos após ficar sete anos há venda no Brasil. O lance inicial será de R$ 23 milhões, e os interessados poderão fazer as suas ofertas até o dia 1º de março. O imóvel tem sete suítes, cinema, academia e spa, heliponto e 12 vagas na garagem. Para morar no local, o dono terá que desembolsar quase R$ 35 mil por mês para o condomínio, e quase R$ 14 mil para bancar o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana).

