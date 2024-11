Imóvel abandonado em Itajaí é alvo de ação para eliminar focos de dengue Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 11h57 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Profissionais da saúde de Itajaí realizaram uma entrada forçada em um imóvel abandonado no bairro São João devido ao risco de prevenção do mosquito transmissor da dengue. Durante a ação, foram eliminados diversos recipientes com água parada, focos potenciais para a transmissão da doença. A medida extrema foi aplicada após tentativas frustradas de contato com o proprietário para uma visita preventiva. O objetivo da intervenção é quebrar o ciclo de transmissão do mosquito Aedes aegypti, um risco à saúde pública local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.