IML conclui que vítimas de acidente aéreo morreram de politraumatismo

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo concluiu que todas as vítimas do acidente aéreo no interior de São Paulo morreram de politraumatismo em decorrência da queda da aeronave, antes mesmo da explosão.

