IML Animal de Uberlândia é fundamental para investigar crimes contra animais | Cidade Alerta Minas

Desde 2021, Uberlândia conta com o IML Animal, uma iniciativa pioneira da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) que investiga casos de maus-tratos e violência contra animais. A equipe realiza exames como necropsias, análises de carcaças e ossadas, além de colaborar com a Polícia Civil na apuração de crimes e responsabilização dos agressores. Essa atuação tem se mostrado crucial para fortalecer as denúncias e garantir justiça em situações de crueldade.

Casos recentes ilustram a importância do trabalho. Um cachorro agredido com um facão em frente a um comércio no bairro Pequis, em Uberlândia, foi salvo, adotado e o agressor, multado e processado. Outras ocorrências incluem animais envenenados em Centralina, uma jiboia agredida com fraturas na mandíbula e até um caso de carbonização de um cão em Ituiutaba. O IML Animal é responsável por fornecer laudos periciais que sustentam as investigações e, muitas vezes, ajudam a inocentar acusados injustamente.

A união entre o IML Animal, a Polícia Civil e o Ministério Público fortalece a rede de proteção animal e estimula a população a denunciar casos de maus-tratos. Com um papel fundamental na construção de um sistema mais justo, a iniciativa é celebrada como uma conquista para a medicina veterinária e para as autoridades responsáveis pela aplicação da lei.

