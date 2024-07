Imagens revelam briga entre presidente do Corinthians e torcedor cruzeirense

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Imagens das câmeras de segurança do Mineirão, estádio onde Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram no último domingo (7), mostram a confusão entre o presidente do Timão e um torcedor cruzeirense que acusa o dirigente de agressão. A polícia mineira investiga o caso e ainda não sabe se vai ouvir Augusto Melo.

