Imagens que mostram perseguição a motociclista mudam opinião da polícia sobre o suspeito

A divulgação de imagens chocantes de uma perseguição de trânsito que resultou na morte de um motociclista em São Paulo trouxe uma nova perspectiva à investigação policial. As gravações mostram o momento em que um carro de luxo persegue uma moto após uma discussão no trânsito. O motorista da Porsche, Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, foi flagrado em alta velocidade e acabou colidindo com o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos. Com base nessas imagens, o caso, inicialmente tratado como homicídio culposo, foi reclassificado para homicídio doloso, implicando que o motorista assumiu o risco de matar. A mudança na investigação revela a gravidade do ato e destaca a importância das evidências visuais na busca por justiça.

