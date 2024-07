Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Imagens mostram tiroteio que deixou dois agentes do Bope mortos no Rio de Janeiro

Novos vídeos divulgados pela polícia mostram como os traficantes que mataram dois agentes do Bope agiram durante uma operação no mês de junho, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Os traficantes armaram uma emboscada e esperaram os agentes deixarem o carro blindado para atacar. Logo depois, os criminosos fugiram e ainda não foram localizados.

