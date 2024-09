Imagens exclusivas: suspeito de tentativa de assassinato revela local de drogas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 03/09/2024 - 15h18 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na Tribuna do Povo, você confere imagens exclusivas da reportagem do dia. Um homem investigado por tentativas de assassinato em um quiosque no litoral foi surpreendido pela Polícia Civil. Em uma revelação inesperada, ele confessou esconder drogas em sua residência. Felipe Bambace traz todos os detalhes dessa operação e do local onde as drogas foram encontradas. Acompanhe agora!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.