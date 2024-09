Imagens exclusivas: acidentes na BR-101 em Joinville e resgate de funcionário do SAMU Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 05/09/2024 - 15h31 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h46 ) ‌



Acompanhe a reportagem exclusiva na Tribuna do Povo com imagens inéditas do cinegrafista Ricardo Alves, o Bolasha. As imagens mostram acidentes ocorridos logo após uma curva perigosa na BR-101, em Joinville. Equipes da concessionária resgataram um funcionário do SAMU preso às ferragens de um carro, e uma carreta desgovernada quase atingiu um caminhoneiro. Veja todos os detalhes desses incidentes que aconteceram na noite de ontem e início da madrugada de hoje.

