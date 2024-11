Imagens de câmeras de segurança mostram auxiliar de berçário mordendo bebê em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/10/2024 - 08h18 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h14 ) twitter

Uma grave ocorrência foi registrada em um berçário de Uberlândia, onde uma auxiliar de berçário mordeu uma criança de um ano e dez meses no braço. O incidente aconteceu durante um momento de conflito entre duas crianças, e as imagens das câmeras de segurança mostraram a profissional agindo de maneira agressiva ao puxar e, em seguida, morder a criança. A mãe da menina, ao perceber a marca da mordida no dia seguinte, registrou um boletim de ocorrência, e a auxiliar foi demitida por justa causa.

Segundo a advogada da família, as duas auxiliares responsáveis pelo cuidado das crianças no momento do ocorrido têm 18 anos e estavam sozinhas, sem supervisão. Inicialmente, a agressora negou o fato, mas as imagens comprovaram a agressão. A creche envolvida emitiu uma nota afirmando que imprevistos podem ocorrer, mas garantiu ter tomado as devidas providências, incluindo a demissão das funcionárias e o apoio à família.

A criança, desde o incidente, vem apresentando febre, convulsões e desmaios, sendo encaminhada ao hospital para avaliação médica. O médico responsável descartou causas virais ou infecciosas, sugerindo que os sintomas podem estar relacionados ao trauma psicológico.

