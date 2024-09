Imagens da Semana: Presos escapam de viatura e fogem no meio do trânsito em Minas Gerais Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 01/09/2024 - 22h44 (Atualizado em 02/09/2024 - 01h18 ) ‌



Um flagrante difícil de acreditar. Dois presos escaparam de dentro da viatura em uma estrada congestionada em Contagem, Minas Gerais. Eles saem pela porta traseira da viatura e correm. Policiais partiram em busca dos fugitivos no meio dos carros. No mesmo dia, os detentos foram capturados perto do local da fuga e levados para a prisão.

