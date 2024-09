Imagens da Semana: Multidão faz guerra de comida com tomates no festival La Tomatina, na Espanha Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 01/09/2024 - 21h16 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Correria, confusão e muito tomate. Uma vez por ano, uma multidão se reúne na cidade de Buñol, na Espanha, para um dos festivais mais curiosos do planeta: o La Tomatina. As imagens percorreram o mundo. A festa é basicamente uma enorme guerra de comida com toneladas de tomates.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

‌



Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

‌



#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.