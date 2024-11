Iluminação do moinho em Joinville gera polêmica Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 24/10/2024 - 21h21 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h31 ) twitter

A iluminação da hélice do moinho que marca a entrada de Joinville gerou uma polêmica significativa nas redes sociais, com algumas pessoas associando a imagem a símbolos do movimento nazista. Este moinho, que é um ponto turístico visitado diariamente, agora se vê no centro de um intenso debate sobre a percepção de símbolos e suas interpretações.

