Ilhados no teto do carro: resgate emocionante após enxurrada em Garuva
18/11/2024 - 15h11 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h46 )

Uma enxurrada surpreendeu um grupo de pessoas que atravessava uma ponte em Garuva, deixando-as ilhadas no teto do carro. A situação cinematográfica exigiu uma ação de resgate rápida e eficiente das equipes de emergência, que conseguiram retirar os ocupantes do veículo em segurança. O incidente deixou moradores e visitantes preocupados com o aumento de chuvas e o risco de inundações em áreas próximas. Felizmente, ninguém ficou ferido durante a operação.

