IFSC abre vagas remanescentes para cursos técnicos em 14 cidades: saiba como se inscrever
02/09/2024 - 09h40 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h27 )



O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) anunciou a abertura de vagas remanescentes para cursos técnicos em 14 cidades do estado. As inscrições estão abertas para interessados que atendem aos critérios definidos pelo instituto. O repórter Geovan Petry traz os detalhes sobre como os candidatos podem se inscrever e quais são as cidades contempladas com as vagas disponíveis.

