Idoso preso disse à PM que vendia crack para complementar renda em Araxá | Cidade Alerta Minas
07/11/2024 - 07h54 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h43 )

Um idoso de 70 anos foi preso pela Polícia Militar traficando crack, na cidade de Araxá, nesta terça-feira (5). O que chamou a atenção dos militares, além da idade do suspeito, foi que ele disse que vendia droga para complementar renda. Além de drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos com o homem.

A prisão aconteceu durante operação da PM de combate ao tráfico na cidade. O local onde o suspeito foi detido já era monitorado pelos policiais por conta de diversas denúncias de venda de drogas no imóvel. Dois usuários foram abordados durante a ação policial e confessaram que compraram as drogas na casa do idoso. Isso levou os militares até a casa do homem.

Como se travava de um caso de flagrante, o portão da casa foi arrombado e o idoso estava no imóvel. Ele confessou que fazia o comércio de crack.

