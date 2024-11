IDOSO MORRE PERTO DA RUA QUE JOVEM PERDEU O BRAÇO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 23/10/2024 - 16h42 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h09 ) twitter

Matéria exibida no dia 22/10/2024

UM IDOSO DE 76 ANOS MORREU HOJE, ATROPELADO POR UM ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO, NO RESIDENCIAL SÃO MARCOS, AQUI EM GOIÂNIA. A RUA DO ACIDENTE FICA PRÓXIMA DO LOCAL QUE UMA JOVEM DE 21 ANOS TEVE O BRAÇO ARRANCADO NUMA BATIDA DE CARRO.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.