Idoso morre esfaqueado dentro de casa em São Paulo
31/07/2024 - 12h43 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h46 )



Um idoso morreu e sua filha ficou ferida após serem atacados com uma faca dentro de casa em São Paulo. A polícia ainda não determinou a motivação do crime. Parentes relataram aos investigadores que Alessandra Alves chegou do trabalho e foi atacada ao entrar na casa. O agressor fugiu após o ataque. Alessandra está internada em estado gravíssimo após levar 12 facadas.

