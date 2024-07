Idoso fica ferido em acidente com moto em Araxá | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

Um homem de 69 anos ficou ferido após um acidente de moto na tarde de terça-feira (9), no cruzamento da Rua Pará com a Travessa Pará, em Araxá. Segundo testemunhas, a moto colidiu com um carro no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente chegou ao local. A equipe encontrou o motociclista caído no chão, consciente e orientado, mas com escoriações na perna direita e luxação no tornozelo direito.

O idoso foi estabilizado e encaminhado para a UPA de Araxá para receber atendimento médico especializado. Segundo informações dos bombeiros, o estado de saúde da vítima era estável, mas ele precisaria de exames para avaliar a gravidade das lesões.

O motorista do carro envolvido no acidente, um homem de 41 anos, não ficou ferido e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada pelas autoridades.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=vbQM2hC3CSY

👉 https://www.youtube.com/watch?v=AiGJMDFVGUw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=BNZb4dj7xaA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Araxá #acidente #idoso

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.