Idoso exuma corpo da mãe e coloca em mesa de casa em Garuva Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 05/11/2024 - 22h26 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caso bizarro e perturbador chocou a comunidade de Garuva, no norte de Santa Catarina. Um idoso é acusado de exumar o corpo da própria mãe e colocá-lo sobre a mesa de sua residência. A ocorrência, que chamou a atenção das autoridades, está sob investigação e levanta questões sobre a motivação do ato. De acordo com informações preliminares, o caso foi descoberto após denúncias anônimas, e a Polícia Civil atua para esclarecer todos os detalhes. O repórter Felipe Bambace traz as informações sobre essa história macabra.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.