Idoso é detido suspeito de importunar sexualmente jovem em ônibus de BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 26/11/2024 - 19h23 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h36 ) twitter

Um idoso, de 75 anos, foi detido suspeito de importunar sexualmente uma jovem, de 21 anos, dentro de um ônibus da linha 63 do Move, em Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta das seis da manhã, enquanto o coletivo passava pela avenida Antônio Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem pegou o ônibus no sentido centro e ficou em pé. A mulher conta que não percebeu ninguém próximo. Mas, quando ela foi descer do ônibus, reparou que estava com a calça molhada. Ao olhar para trás, havia um homem com a bermuda também molhada. Nervosa, a jovem partiu para cima do idoso, que negou o fato.

Passageiros que estavam no ônibus filmaram o momento que testemunhas cercaram o idoso. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o motorista do coletivo acionou o botão de assédio e fechou as portas do ônibus, impedindo que o suspeito fugisse.

O idoso foi detido e a jovem levada à delegacia para prestar queixa. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi ouvido e liberado. O caso segue sendo investigado.

