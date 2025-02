Idoso é baleado após entrar por engano em comunidade no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 24/02/2025 - 14h18 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

José Antônio Bastos de Carvalho, de 80 anos, viajava de São José dos Campos (SP) para Niterói (RJ) quando foi orientado por um aplicativo a seguir uma rota alternativa devido a um engarrafamento na rodovia Presidente Dutra. Ele acabou entrando em uma comunidade do Complexo do Israel, na zona norte do Rio de Janeiro. Lá, ele se assustou ao encontrar criminosos, acelerou o carro e acabou sendo perseguido. Durante a fuga, o veículo caiu em uma vala e José Antônio foi baleado com um tiro de raspão no pé. Ele também foi agredido antes de ser deixado pelos criminosos.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.