Idoso é agredido e assaltado enquanto caminhava na rua em Uberaba (MG) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 04/02/2025 - 13h35 (Atualizado em 05/02/2025 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Uberaba, Triângulo Mineiro, um idoso sofreu um violento assalto enquanto caminhava por uma rua. Criminosos o abordaram com uma "gravata", fazendo-o desmaiar. Durante o roubo, foram levados R$50 e um controle remoto de garagem. Três homens participaram do crime. Dois foram detidos em flagrante por porte de drogas. O primeiro homem a ser identificado inicialmente negou as acusações, mas confessou ao ser confrontado pela polícia.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.