Idoso de 80 anos morto pela esposa a facadas registrou queixa 3 meses antes do crime, em Sertãozinho Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 16/07/2024 - 09h10 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h28 ) ‌



A Polícia Civil segue investigando o caso do aposentado Clésio Belesini, de 80 anos, morto com uma facada no pescoço pela própria esposa no último domingo (14), em Sertãozinho. Clésio vivia com a companheira Sônia Borges, 15 anos mais nova. 10 anos antes do crime, em 2014, Clésio registrou um boletim de ocorrência contra a esposa por agressão; a última queixa contra ela foi registrada em abril desse ano, três meses antes do crime.

*Reportagem exibida em 15/07/2024.

